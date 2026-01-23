Гауфф 11-й раз повесила баранку на турнире «Большого шлема»

Коко Гауфф 11-й раз выиграла сет без потери гейма на «Шлемах».

Коко Гауфф выиграла второй сет в матче с Хейли Батист со счетом 6:0. Она повесила баранку на турнирах «Большого шлема» 11-й раз.

С момента своего дебюта в 2019-м только Ига Швентек (32) выиграла больше сетов со счетом 6:0, чем американка на «Шлемах». Столько же баранок c 2019-го повесила Арина Соболенко .