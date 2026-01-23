Алькарас об укороченных от Муте: «В конце третьего сета я сказал команде, что больше не побегу к сетке»

Алькарас об укороченных от Муте: я устал постоянно выходить к сетке.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы над Корентеном Муте в третьем круге Australian Open – 6:2, 6:4, 6:1.

– Честно говоря, было непросто. Когда играешь против такого соперника, ты не знаешь, чего ожидать, и поэтому к матчу очень сложно тактически подготовиться.

Но мне было очень весело. Думаю, вы видели, что мы оба показывали отличную игру и классные розыгрыши. В матче было несколько ярких моментов, которые мне понравились. Я благодарен за возможность сыграть такой матч и с нетерпением жду новых встреч.

– Обычно именно ты чаще всех используешь укороченные удары, но сегодня было иначе. Приходилось ли тебе когда-нибудь в карьере так много бегать за укороченными, как сегодня?

– Нет, если честно. В какой-то момент в конце третьего сета я сказал своей команде, что больше не побегу за еще одним укороченным. Я устал постоянно выходить к сетке.

Я посмотрел на экран и подумал: «Я был у сетки раз 55, о боже». Это было непросто. Мы словно устроили соревнование по укороченным, но в нем он определенно победил, – сказал Алькарас в интервью на корте.