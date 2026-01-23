Путинцева станцевала под свист болельщиков после победы над Сенмез

Путинцева станцевала под свист турецких болельщиков на Australian Open.

94-я ракетка мира Юлия Путинцева впервые вышла во вторую неделю Australian Open , обыграв Зейнеп Сенмез – 6:3, 6:7(3), 6:3.

После матча фанаты начали освистывать казахстанку – она поднесла ладонь к уху, а затем послала трибунам воздушный поцелуй.

После рукопожатий с Сенмез и судьей на вышке Путинцева подошла к своей скамейке и станцевала перед болельщиками.