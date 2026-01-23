Алькарас вышел во вторую неделю Australian Open третий год подряд

Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open-2026.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Корентена Муте в третьем круге Australian Open – 6:2, 6:4, 6:1.

Алькарас провел 100-й матч в одиночке на турнирах «Большого шлема» и одержал 87-ю победу. В Открытую эру только Бьорн Борг (88) выиграл больше матчей за первые 100 игр.

Кроме того, испанец вышел во вторую неделю Australian Open третий год подряд.

Дальше он поборется с Томми Полом .