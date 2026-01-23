Медведев написал на камере «Снова пять сетов» после победы над Марожаном

Медведев написал на камере «Снова пять сетов» после выхода в 1/8 Australian Open.

В третьем круге Australian Open Даниил Медведев обыграл Фабиана Марожана со счетом 6:7(7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

После победы россиянин написал на камере «Снова пять сетов» и нарисовал смайлик.

В прошлом году Медведев сыграл пять матчей на «Шлемах» – четыре из них были пятисетовиками.