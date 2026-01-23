Медведев о том, что пил перед подачей на матч против Марожана: «Немного рассола»

Медведев прокомментировал камбэк с 0:2 по сетам на Australian Open.

Даниил Медведев прокомментировал победу над Фабианом Марожаном в третьем круге Australian Open . Россиянин отыгрался с 0:2 по сетам – 6:7(5), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

«В прошлом году я проиграл все матчи на турнирах «Большого шлема» одинаково – проигрывал 0:2 по сетам, сравнивал, делал брейк, но уступал. И в этот раз в пятом сете я повел с брейком, и он отыгрался. Я думал: «Только не это». Но мне удалось удержаться.

После первого сета я злился на себя за то, что не смог сыграть лучше. И думаю, из-за этого мне было тяжело войти во второй сет. А после второго я уже понял, что если хочу победить, то мне нужно отпустить все это. Удары становились получше. И даже в пятом у меня проходили хорошие удары».

Также Медведев рассказал, что пил при счете 5:3 в пятом сете.

«Немного рассола. Судорог не было, но я и не хотел, чтобы они начались. Со мной такое бывало, когда я подавал на матч – возникали судороги. Так что я решил подготовиться», – сказал Медведев в интервью на корте.