Давидович-Фокина снялся с Australian Open
Давидович-Фокина снялся с матча Australian Open против Пола.
Испанец Алехандро Давидович-Фокина снялся по ходу третьего круга Australian Open против Томми Пола при счете 1:6, 1:6.
Во втором сете Давидович-Фокина вызвал врача из-за проблем с левым бедром.
Пол восьмой раз вышел во вторую неделю «Большого шлема» и третий раз сделал это на Australian Open.
Дальше он сыграет с Карлосом Алькарасом или Корентеном Муте.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
