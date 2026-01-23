Давидович-Фокина снялся с Australian Open

Давидович-Фокина снялся с матча Australian Open против Пола.

Испанец Алехандро Давидович-Фокина снялся по ходу третьего круга Australian Open против Томми Пола при счете 1:6, 1:6.

Во втором сете Давидович-Фокина вызвал врача из-за проблем с левым бедром.

Пол восьмой раз вышел во вторую неделю «Большого шлема» и третий раз сделал это на Australian Open.

Дальше он сыграет с Карлосом Алькарасом или Корентеном Муте .