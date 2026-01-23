Медведев уступает Тьену в личных встречах перед 1/8 финала Australian Open

Статистика личных встреч Даниила Медведева и Лернера Тьена.

Даниил Медведев в 1/8 финала Australian Open сыграет с американцем Лернером Тьеном . Это будет их четвертый матч.

Сейчас Тьен ведет в личке 2:1. В прошлом году он на решающем тай-брейке остановил Медведева во втором круге Australian Open. В Пекине Медведев снялся в третьем сете, а в Шанхае победил в трех партиях.