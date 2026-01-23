Медведев пятый раз отыгрался с 0:2 по сетам

Даниил Медведев отыгрался с 0:2 по сетам в 3-м круге Australian Open.

Даниил Медведев обыграл Фабиана Марожана в третьем круге Australian Open – 6:7(5), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3. В третьем сете Медведев уступал с брейком.

Россиянин провел 23-й пятисетовик в карьере и одержал 10-ю победу. Кроме того, он пятый раз отыгрался с 0:2 по сетам. Причем четыре раза ему это удавалось на Australian Open – последний раз в 2024-м в полуфинале против Александра Зверева .

Медведев впервые с US Open-2024 вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Дальше он сыграет с Лернером Тьеном .