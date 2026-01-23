Завтрашние матчи Australian Open начнутся раньше из-за экстремальной жары

На Australian Open ожидается экстремальная жара.

Организаторы Australian Open из-за погоды изменили расписание на субботу.

Ожидается, что завтра на турнире будет экстремальная жара. Поэтому принято решение начать игровой день не в 11 утра по местному времени, а в 10:00 (02:00 по московскому). На центральных кортах матчи начнутся в 02:30 мск.

