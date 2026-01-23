19-летняя Мбоко впервые вышла во вторую неделю «Шлема» и сыграет с Соболенко
Виктория Мбоко вышла в 1/8 финала Australian Open.
19-летняя Виктория Мбоко обыграла Клару Таусон в третьем круге Australian Open – 7:6(5), 5:7, 6:3. Во втором сете канадка упустила три матчбола.
Мбоко выиграла 15-й из последних 17 матчей и впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».
Дальше она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
