19-летняя Мбоко впервые вышла во вторую неделю «Шлема» и сыграет с Соболенко

Виктория Мбоко вышла в 1/8 финала Australian Open.

19-летняя Виктория Мбоко обыграла Клару Таусон в третьем круге Australian Open – 7:6(5), 5:7, 6:3. Во втором сете канадка упустила три матчбола.

Мбоко выиграла 15-й из последних 17 матчей и впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Дальше она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко .