Тьен второй год подряд вышел в 1/8 Australian Open

Лернер Тьен вышел в 1/8 финала Australian Open.

Американец Лернер Тьен обыграл Нуну Боржеса в третьем круге Australian Open – 7:6(9), 6:4, 6:2. В первой партии он отыграл подачу на сет и два сетбола.

Тьен защитил прошлогодние очки за Australian Open и повторил лучший результат на турнирах «Большого шлема».

Дальше он сыграет с Даниилом Медведевым или Фабианом Марожаном .