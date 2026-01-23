Мирра Андреева о суевериях: «Больше не буду тратить на них время»
Мирра Андреева рассказал о суевериях.
Мирра Андреева прокомментировала репутацию одной из самых суеверных теннисисток.
«Иногда я просто с ума сходила. Ела одно и то же, просыпалась в одно и то же время, все делала одинаково.
Но в Аделаиде я специально нарушила весь этот распорядок, чтобы посмотреть, что произойдет. И не случилось ничего плохого.
Так что теперь я больше не буду тратить время на такие вещи».
Ментальные трюки Мирры Андреевой: от вымышленных имен до розового блокнота
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: espn.com
