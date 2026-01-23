Мирра Андреева о суевериях: «Больше не буду тратить на них время»

Мирра Андреева рассказал о суевериях.

Мирра Андреева прокомментировала репутацию одной из самых суеверных теннисисток.

«Иногда я просто с ума сходила. Ела одно и то же, просыпалась в одно и то же время, все делала одинаково.

Но в Аделаиде я специально нарушила весь этот распорядок, чтобы посмотреть, что произойдет. И не случилось ничего плохого.

Так что теперь я больше не буду тратить время на такие вещи».

