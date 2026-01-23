Двух игроков арестовали по обвинению в расизме после матча на «Челленджере»
Двух теннисистов арестовали по обвинению в расизме.
Луиса Мартинеса и Кристиана Родригеса арестовали на «Челленджере» в Бразилии.
Их обвиняют в том, что после поражения в парном разряде Мартинес показал расистский жест – якобы изобразил обезьяну. А Родригес якобы оскорбил работника турнира, назвав его «обезьяной».
Обоим предъявлены официальные обвинения.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @bonfatennis
