Двух игроков арестовали по обвинению в расизме после матча на «Челленджере»

Двух теннисистов арестовали по обвинению в расизме.

Луиса Мартинеса и Кристиана Родригеса арестовали на «Челленджере» в Бразилии.

Их обвиняют в том, что после поражения в парном разряде Мартинес показал расистский жест – якобы изобразил обезьяну. А Родригес якобы оскорбил работника турнира, назвав его «обезьяной».

Обоим предъявлены официальные обвинения.