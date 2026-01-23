Соболенко выиграла 19-й подряд тай-брейк на «Больших шлемах» – это рекорд

Арина Соболенко установила рекорд профессионального тенниса.

Первая ракетка мира Арина Соболенко в третьем круге Australian Open против Анастасии Потаповой выиграла на двух тай-брейках – 7:6(4), 7:6(7). Во втором сете Соболенко сначала вела 4:0, потом подавала на партию, но в итоге ей пришлось отыграть четыре сетбола.

Для Соболенко это были 18-й и 19-й подряд выигранный тай-брейк на турнирах «Большого шлема». Последний раз она проигрывала тай-брейк на ТБШ в полуфинале «Ролан Гаррос »-2023 против Каролины Муховой .

Соболенко обновила свой же рекорд Открытой эры. Вторая по продолжительности победная серия на тай-брейках на ТБШ принадлежит Патти Шнидер – 13.

За счет этого Соболенко выиграла восьмой матч подряд и шестой год подряд вышла во вторую неделю Australian Open. Дальше она сыграет с Викторией Мбоко.