Джокович о Монфисе и Вавринке: «У меня есть еще минимум два года в туре»
Джокович: у меня есть еще минимум два года в туре.
Новак Джокович прокомментировал то, что Гаэль Монфис и Стэн Вавринка в этом году завершат карьеры.
«И Монфис, и Вавринка оставили значительное наследие как игроки и как люди. В раздевалке они очень популярны, у них много друзей, я их очень уважаю. У нас были невероятные битвы.
Монфис на год старше меня, Вавринка – на два. Так что я думаю, то у меня есть еще минимум два года в туре».
Как же я обожаю Стэна Вавринку – самого эстетичного теннисиста мира
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: puntodebreak.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости