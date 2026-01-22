Янник Синнер: «Лучшее, что я сделал в жизни – посвятил себя теннису»

Синнер: лучшее, что я сделал в жизни – посвятил себя теннису.

Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал о любви к теннису на пресс-конференции после выхода в третий круг Austrlian Open. Итальянец победил Джеймса Дакворта (6:1, 6:4, 6:2).

«Могу сказать, что в 24 года я считаю, что лучшее, что я сделал в жизни – посвятил себя теннису. Он дает невероятные возможности в жизни: знакомства с интересными людьми, возможность открыть для себя разные места и культуры. У всего есть свои минусы, но то, что этот спорт приносит в мою жизнь, просто потрясающе.

Для меня теннис – причина вставать каждое утро. Он дает мне возможность становиться лучше с каждым днем. Например, меня очень вдохновляет то, что Джокович и Вавринка играют так долго. Кажется нереальным то, что они продолжают показывать такой уровень в их возрасте. Посмотрим, как далеко смогу зайти я», – сказал Синнер.

