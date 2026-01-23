Australian Open. Мирра Андреева, Соболенко, Гауфф, Путинцева, Мухова вышли в 1/8 финала, Шнайдер, Паолини выбыли
В Мельбурне проходит третий круг женской сетки Austrlian Open.
Мирра Андреева обыграла Елену Габриэлу Рузе в третьем круге Australian Open, Диана Шнайдер уступила Элине Свитолиной.
Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Анастасию Потапову.
Сетка турнира здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
