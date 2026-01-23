Australian Open. Медведев, Бублик, Алькарас, Зверев, Де Минаур вышли в 1/8 финала, Рублев выбыл
В Мельбурне проходят первые матчи третьего круга Australian Open.
Даниил Медведев отыгрался с 0:2 по сетам в матче с Фабианом Марожаном в третьем круге Australian Open, Андрей Рублев уступил Франсиско Серундоло.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Корентена Муте.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
