Australian Open. Медведев, Бублик, Алькарас, Зверев, Де Минаур вышли в 1/8 финала, Рублев выбыл

В Мельбурне проходят первые матчи третьего круга Australian Open.

Даниил Медведев отыгрался с 0:2 по сетам в матче с Фабианом Марожаном в третьем круге Australian Open, Андрей Рублев уступил Франсиско Серундоло.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Корентена Муте.

Сетка турнира здесь .

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января – 1 февраля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Третий круг