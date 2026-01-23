  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Australian Open. Медведев, Бублик, Алькарас, Зверев, Де Минаур вышли в 1/8 финала, Рублев выбыл
445

Australian Open. Медведев, Бублик, Алькарас, Зверев, Де Минаур вышли в 1/8 финала, Рублев выбыл

В Мельбурне проходят первые матчи третьего круга Australian Open.

Даниил Медведев отыгрался с 0:2 по сетам в матче с Фабианом Марожаном в третьем круге Australian Open, Андрей Рублев уступил Франсиско Серундоло.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Корентена Муте.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января – 1 февраля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
результаты
logoATP
logoAustralian Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Швентек на AO две минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию. Она пыталась пройти со словами «Но я Ига Швентек»
3 минуты назадВидео
Australian Open. 1/4 финала. Зверев ведет у Тьена 2:1 по сетам, Алькарас сыграет с Де Минауром
19 минут назадLive
Зверев – команде в матче с Тьеном: «Да идите поспите, #####!»
59 минут назад
Соболенко о том, что у них с Алькарасом один день рождения: «Я бы предложила ему танец из тиктока. И хотела бы в ответ получить «да»
сегодня, 02:37
Сафин о том, что 21 год назад выиграл Australian Open: «Нет, я родился 21 год назад»
сегодня, 02:28
Соболенко выиграла все 10 матчей и 20 сетов в этом сезоне
сегодня, 02:20
Соболенко вышла в шестой полуфинал «Большого шлема» подряд
сегодня, 02:14
Australian Open. 1/4 финала. Соболенко разгромила Йович, Гауфф встретится со Свитолиной
сегодня, 02:12
Сегодня день рождения Марата Сафина
сегодня, 02:10
WTA проводит расследование в отношении тренера Стернс. Его обвиняют в неподобающих отношениях с теннисистками и агрессивном поведении
сегодня, 01:49
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото