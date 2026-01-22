  • Спортс
Циципас о травме, которую получил за 4 дня до Australian Open: «Вынес урок: больше никогда не играть в футбол перед турнирами»

Циципас рассказал, что получил травму на футболе перед Australian Open.

35-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о травме, которую получил на футболе перед началом Australian Open.

Грек выбыл во втором круге, проиграв Томашу Махачу – 4:6, 6:3, 6:7(5), 6:7(5).

«Решение сыграть в первом круге было правильным, потому что я мог этого вообще не сделать.

Я получил глупую травму, когда играл в футбол за четыре дня до начала турнира. Все в моей команде уговаривали меня не играть [на Australian Open], но я горжусь тем, что вышел на корт и победил в первом матче. Но в первых геймах я не был уверен, что смогу доиграть матч до конца.

Я травмировал подвздошно-поясничную мышцу, чего со мной случалось с 2016 года. Это одна из самых тяжелых и самых глупых травм, которые у меня случались перед турниром. Сегодня она меня не беспокоила, я даже не думал о ней. Вопрос был только в первом матче — смогу ли я его закончить. С каждым днем я чувствовал себя лучше.

Я жонглировал мячом и повредил подвздошно-поясничную мышцу при развороте. Это было резкое движение, и я был в шоке, потому что со мной такого никогда не случалось. Я разозлился на самого себя, не мог поверить, что что-то настолько безобидное может вызвать такую серьезную травму и такую боль, потому что два дня мне было трудно ходить. На тренировках я не бегал, не двигался вправо и влево. Это самое глупое, что со мной когда-либо случалось перед турниром. Я вынес из этого урок: больше никогда не играть в футбол перед турнирами».

Он также рассказал о том, что беспокоило его во время матча: «У меня возникли проблемы с мениском, и боль была очень сильной. Со мной это уже случалось, и это очень неприятно. Что касается другой ноги, то у меня так называемая неврома Мортона – она уже была у меня на итоговом турнире в 2019 году, когда я стал чемпионом. Это проходит».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: SDNA
