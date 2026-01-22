«Давайте на теннисных турнирах задавать игрокам теннисные вопросы». Изнер отреагировал на то, что Анисимову спросили, каково играть под флагом США

Изнер раскритиковал политические вопросы теннисистам на пресс-конференциях.

Джон Изнер отреагировал на политический вопрос, который задали Аманде Анисимовой во время пресс-конференции на Australian Open.

«Популярное мнение: давайте на теннисных турнирах задавать игрокам теннисные вопросы. Это так отстойно», – твитнул американец.

Ранее после победы Анисимовой над Катериной Синяковой (6:1,6:4) во втором круге турнира ее спросили:

– Как вы себя чувствуете, играя под флагом США?

– Я родилась в Америке, поэтому я всегда горжусь тем, что представляю свою страну. Многие из нас достигли очень хороших результатов. Здорово видеть, что у нас так много хороших спортсменов как среди женщин, так и среди мужчин.

– Я имею в виду прошлогодний контекст и все, что происходит в США. Это вообще не сказывается на ваших ощущениях?

– Не думаю, что это имеет какое-либо отношение.