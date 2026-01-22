  • Спортс
  • «Давайте на теннисных турнирах задавать игрокам теннисные вопросы». Изнер отреагировал на то, что Анисимову спросили, каково играть под флагом США
«Давайте на теннисных турнирах задавать игрокам теннисные вопросы». Изнер отреагировал на то, что Анисимову спросили, каково играть под флагом США

Изнер раскритиковал политические вопросы теннисистам на пресс-конференциях.

Джон Изнер отреагировал на политический вопрос, который задали Аманде Анисимовой во время пресс-конференции на Australian Open.

«Популярное мнение: давайте на теннисных турнирах задавать игрокам теннисные вопросы. Это так отстойно», – твитнул американец.

Ранее после победы Анисимовой над Катериной Синяковой (6:1,6:4) во втором круге турнира ее спросили:

– Как вы себя чувствуете, играя под флагом США?

– Я родилась в Америке, поэтому я всегда горжусь тем, что представляю свою страну. Многие из нас достигли очень хороших результатов. Здорово видеть, что у нас так много хороших спортсменов как среди женщин, так и среди мужчин.

– Я имею в виду прошлогодний контекст и все, что происходит в США. Это вообще не сказывается на ваших ощущениях?

– Не думаю, что это имеет какое-либо отношение.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @JohnIsner
