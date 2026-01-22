Рахимова о переходе в Узбекистан: «Было выгодное предложение, я не смогла отказаться»

Рахимова о переходе в Узбекистан: я не смогла отказаться от предложения.

93-я ракетка мира Камилла Рахимова высказалась о смене гражданства.

– Ко мне обратилась Федерация Узбекистана, [с предложением] помочь развить теннис в Узбекистане, сделали предложение. Я долго взвешивала, это был важный для меня шаг. Я всегда всю карьеру юниорскую выступала за Россию.

Рассуждали, думали. Я решила согласиться. Карьера одна, хочется взять от нее все, и плюс Узбекистан не самая чужая страна. У меня мама оттуда, она жила там лет 25, наверное, у меня бабушка с дедушкой там. Я в детстве туда все время приезжала, проводила много времени, и поэтому я сказала «да».

Было выгодное предложение, я не смогла отказаться.

– Долго думала перед тем, как сказать?

– Месяца четыре.

– Есть ли уже какие-то изменения в твоем самоощущении? На корте, может быть, что-то поменялось?

– Как таковой разницы нет. Только, наверное, чуть больше внимания ко мне стало и чуть больше поддержки. От десятой ракетки страны немногое ждут. Больше где-то осуждают, где-то обсуждают, но как есть.

– А как ты с осуждением справлялась? Читала ли комментарии?

– Пресс-служба выложила новость прямо перед началом турнира, а этот турнир определял, буду ли я играть [на Australian Open] в квалификации. Мне было важно выйти минимум в полуфинал, финал, выиграть турнир. Полетели комментарии, паблики. У меня тренер говорит: «Не читай, не надо, не надо». Я пыталась, правда, ограничить все это, потому что на носу важные турниры, и как можно меньше все это читать.

– Ты сказала, что на тебя вышел кто-то из федерации. Можно поподробнее?

– Помню, первое сообщение мне написала Ирода Туляганова. Но это было очень давно, тогда еще я не рассматривала вариант смены гражданства. А потом уже спустя какое-то время на меня вышел, по-моему, вице-президент. В общем, у Федерации Узбекистана полностью сменилось руководство. Пришел новый человек, и они начали принимать теннис.

– А мы можем озвучить, кто это?

– Президент Батыр Рахимов. Думаю, моя фамилия ему очень понравилась (смеется). Он решил, она нам точно нужна. И все, и уже дальше мы там обсуждали все детали, – сказала Рахимова в интервью First&Red.

Исход наших теннисисток в Узбекистан: как это устроено?