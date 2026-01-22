Вихлянцева о поведении Осаки в матче с Кырстей: «Осака не такая милашка, какой может показаться в своих модных костюмах»

Вихлянцева прокомментировала поведение Осаки во втором круге Australian Open.

Наталья Вихлянцева прокомментировала поведение Наоми Осаки по ходу матча с Сораной Кырстей во втором круге Australian Open.

«Наоми Осака не такая милашка, какой может показаться в своих модных костюмах . Помню, как все возмущались Аленой Остапенко, которая ногами активно перебирала перед подачами соперниц. Теперь новинка от Наоми – c’mon [камон] между первой и второй подачей соперницы.

Правила не запрещают такое, но осадочек остается. Теннис – интеллигентный вид спорта для леди и джентльменов. Это было очень давно, когда теннис был только для любителей, нынче призовые увеличиваются в геометрической прогрессии, а в борьбе за успех и призовые все способы хороши 🙂», – написала экс-54-я ракетка мира.

Осака выиграла встречу со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Во время рукопожатия у соперниц случилась перепалка , затем в постматчевом интервью японка в ответ на вопрос о том, что помогло ей выиграть, сказала: «Видимо, обилие криков «Камон», которые ее [Кырстю] разозлили».

На пресс-конференции Осака извинилась за эти слова.

