Вихлянцева о поведении Осаки в матче с Кырстей: «Осака не такая милашка, какой может показаться в своих модных костюмах»
Наталья Вихлянцева прокомментировала поведение Наоми Осаки по ходу матча с Сораной Кырстей во втором круге Australian Open.
«Наоми Осака не такая милашка, какой может показаться в своих модных костюмах. Помню, как все возмущались Аленой Остапенко, которая ногами активно перебирала перед подачами соперниц. Теперь новинка от Наоми – c’mon [камон] между первой и второй подачей соперницы.
Правила не запрещают такое, но осадочек остается. Теннис – интеллигентный вид спорта для леди и джентльменов. Это было очень давно, когда теннис был только для любителей, нынче призовые увеличиваются в геометрической прогрессии, а в борьбе за успех и призовые все способы хороши 🙂», – написала экс-54-я ракетка мира.
Осака выиграла встречу со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Во время рукопожатия у соперниц случилась перепалка, затем в постматчевом интервью японка в ответ на вопрос о том, что помогло ей выиграть, сказала: «Видимо, обилие криков «Камон», которые ее [Кырстю] разозлили».
На пресс-конференции Осака извинилась за эти слова.
