Ник Кириос: «Почему мы не можем взять видеоповтор, чтобы посмотреть, задел ли мяч сетку при подаче? В этом нет никакого ####### смысла»

Кириос недоволен правилами видеоповторов в матче.

Ник Кириос недоволен правилами относительно видеоповторов в матче.

Сегодня австралиец вместе с Танаси Коккинакисом проиграл в первом круге парного Australian Open Джейсону Кублеру и Марку Полмансу – 4:6, 6:4, 7:6(4-10).

На решающем тай-брейке объявили, что подача Коккинакиса задела сетку, но Коккинакис и Кириос посчитали, что это было ошибкой. Спустя несколько очков Кублер и Полман запросили видеоповтор розыгрыша, по итогу которого объявили, что Коккинакис нарушил правила, ударив по мячу на половине соперника.

После матча Кириос заявил: «Вы сами знаете, в чем проблема. Почему мы можем посмотреть на видеоповторе то, что игрок ударил по мячу на чужой стороне корте, а задел ли мяч сетку, нет?

В этом нет никакого ####### смысла. Я поэтому и взбешен. Мы сражаемся за миллионы долларов, мы оба травмированы и стараемся ради того, чтобы пройти дальше. Но некоторые из этих правил такие тупые.

В этом нет никакого смысла. Почему нам нельзя взять видеоповтор из-за касания сетки на подаче? Почему? Почему мы не можем просто посмотреть на мяч, который пролетает над сеткой? Что за тупой делал придумал этот звуковой сигнал?»

На пресс-конференции австралиец продолжил: «Это отстой. Я сейчас, возможно, в одной из лучших форм за долгое время. Меня просто бесит, что мы выходим на корт и соревнуемся, а в правилах столько серых зон.

По моему мнению, Коккинакис отлично подал в начале тай-брейке. Это ужасное решение судьи, просто ужасное. Там не было касания, вот и все. Мы так много работаем, чтобы выйти на корт, а потом чувствовать, что с тобой поступили несправедливо.

Я не говорю, что это причина нашего поражения. Очевидно, что Кублер и Полман отличные игроки. Но это меня раздражает, потому что сейчас мы должны вернуться к началу. У нас страдает физика. Это просто раздражает».

Кублер на пресс-конференции заявил: «Честно говоря, я не был уверен на 100%, что он ударил на нашей стороне корта. Просто у нас была возможность взять повтор, и я подумал: почему бы его не использовать? В итоге сработало, потому что он и правда пробил уже с нашей стороны.

Я не знал, сделал он так или нет. Но на повторе оказалось, что да. Так что это наше очко».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennishead
