Рууд выиграл 300-й матч в карьере

Каспер Рууд одержал 300-ю победу в карьере, обыграв Хауме Муньяра во втором круге Australian Open со счетом 6:3, 7:5, 6:4.

Баланс 13-й ракетки мира стал 300:158. Норвежец – четвертый игрок, рожденный в 1998-м и позже, который достиг этого числа побед, после Стефаноса Циципаса (371), Янника Синнера (323) и Алекса де Минаура (309).

В третьем круге Australian Open Рууд сыграет с Марином Чиличем .