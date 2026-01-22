Кириос и Коккинакис выбыли в первом круге парного Australian Open
Ник Кириос и Танаси Коккинакис не смогли выйти во второй круг Australian Open в парном разряде. Они проиграли Джейсону Кублеру и Марку Полмансу со счетом 4:6, 6:4, 6:7(4-10). Обе пары попали в сетку по wild card.
Кириос и Коккинакис – чемпионы парного Australian Open-2022.
Напомним, Коккинакис возвращается в тур после операции на грудной мышце, а Кириос – после травм запястья и колена.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
