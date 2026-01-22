Осака об интервью на корте после конфликта с Кырстей: «Хочу извиниться. Первые пару слов были неуважительными»

Наоми Осака извинилась за слова, которые она произнесла во время интервью на корте. Во втором круге Australian Open японка обыграла Сорану Кырстю со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

После победы у японки спросили, что помогло ей пройти дальше, на что она ответила: «Видимо, обилие криков «Камон», которые ее разозлили».

До этого Кырстя пожаловалась судье на то, что Осака кричала «Камон» между ее первой и второй подачей. Позже у соперниц случилась перепалка во время рукопожатия.

– Честно говоря, я никогда раньше не попадала в такие ситуации. Не знаю, должны ли мы оставить все на корте и быть вроде: «Привет... Как дела?» Я немного запуталась, но я понимаю, что эмоции были для нее очень сильными.

Я хочу извиниться. Я считаю, что первые пару слов, которые я сказала на корте, были неуважительными. А мне не нравится относиться к людям неуважительно. Это не то, что я хочу делать. Если она хочет об этом поговорить, тогда... Когда я себя завожу во время матча, я не думаю: «А вот сейчас я отвлеку другого человека». Я делаю это только для себя.

– Вы имеете в виду ваше интервью на корте или личный разговор?

– Я с ней больше не пересекалась. Я имела в виду интервью на корте, которое могла бы провести получше, – сказала Осака на пресс-конференции.