Синнер о том, у кого лучшие дропшоты: «У Алькараса»

Синнер: лучшие дропшоты у Алькараса.

Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, у кого в туре лучшие укороченые удары.

Итальянец вышел в третий круг Australian Open, победив Джеймса Дакворта – 6:1, 6:4, 6:2.

– Над укороченным слева мне все еще надо поработать, потому что... (смеется) Некоторые так и не долетают до сетки. Но мы над этим работаем (улыбается).

Я думаю, все мы знаем, у кого лучшие укороченные.

– Расскажи.

– Конечно, это Карлос [Алькарас] (смеется). Но есть и другие очень талантливые игроки. [Корентен] Муте, например, или мой соперник, с которым я играл в первом круге – [Юго] Гастон, он очень хорошо укорачивает. Но, конечно, в этом плане меня опережают многие игроки, – сказал Синнер в интервью на корте.

