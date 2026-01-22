40-летний Вавринка – самый возрастной участник третьего круга ТБШ с 1978 года

Стэн Вавринка выступит в третьем круге Australian Open . Он за 4 часа 33 минуты обыграл Артура Хеа – 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(10-3).

Швейцарец, которому в марте исполнится 41 год, стал самым возрастным участником третьего раунда «Большого шлема», после Кена Роузуолла в 1978-м. Тогда 44-летний австралиец также дошел до этой стадии в Мельбурне.

За выход во вторую неделю Вавринка сыграет с девятой ракеткой мира Тэйлором Фрицем .

Как же я обожаю Стэна Вавринку – самого эстетичного теннисиста мира

Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. В 2026-м он завершит карьеру