Бартункова прервала 12-матчевую серию побед Бенчич. Она вышла в третий круг на дебютном ТБШ в карьере
19-летняя Бартункова впервые вышла в третий круг «Большого шлема».
126-я ракетка мира Никола Бартункова во втором туре Australian Open обыграла Белинду Бенчич – 6:3, 0:6, 6:4.
Чешка прервала 12-матчевую беспроигрышную серию десятой ракетки мира. Бенчич проиграла впервые с октябрьского турнира в Нинбо.
19-летняя Бартункова впервые играет в основной сетке «Большого шлема» (пробилась через квалификацию). Также она провела и выиграла первый матч против соперницы из топ-10.
В ноябре 2024-го чешку дисквалифицировали на полгода из-за загрязненной добавки – в ее пробе был найден триметазидин.
За выход во вторую неделю Бартункова сыграет с Элизой Мертенс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
