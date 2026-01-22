Бартункова прервала 12-матчевую серию побед Бенчич. Она вышла в третий круг на дебютном ТБШ в карьере

19-летняя Бартункова впервые вышла в третий круг «Большого шлема».

126-я ракетка мира Никола Бартункова во втором туре Australian Open обыграла Белинду Бенчич – 6:3, 0:6, 6:4.

Чешка прервала 12-матчевую беспроигрышную серию десятой ракетки мира. Бенчич проиграла впервые с октябрьского турнира в Нинбо.

19-летняя Бартункова впервые играет в основной сетке «Большого шлема» (пробилась через квалификацию). Также она провела и выиграла первый матч против соперницы из топ-10.

В ноябре 2024-го чешку дисквалифицировали на полгода из-за загрязненной добавки – в ее пробе был найден триметазидин .

За выход во вторую неделю Бартункова сыграет с Элизой Мертенс .