3

Рыбакина выиграла 15-й из 16 последних матчей

Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open. Финалистка-2023 обыграла 77-ю ракетку мира Варвару Грачеву – 7:5, 6:2.

Казахстанка выиграла 15-й из 16 последних матчей. Единственное поражение она потерпела от Каролины Муховой в Брисбене.

Рыбакина четвертый раз вышла в третий круг Australian Open и теперь сыграет с Терезой Валентовой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЕлена Рыбакина
logoВарвара Грачева
logoAustralian Open
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Швентек на AO две минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию. Она пыталась пройти со словами «Но я Ига Швентек»
2 минуты назадВидео
Australian Open. 1/4 финала. Зверев ведет у Тьена 2:1 по сетам, Алькарас сыграет с Де Минауром
18 минут назадLive
Зверев – команде в матче с Тьеном: «Да идите поспите, #####!»
58 минут назад
Соболенко о том, что у них с Алькарасом один день рождения: «Я бы предложила ему танец из тиктока. И хотела бы в ответ получить «да»
сегодня, 02:37
Сафин о том, что 21 год назад выиграл Australian Open: «Нет, я родился 21 год назад»
сегодня, 02:28
Соболенко выиграла все 10 матчей и 20 сетов в этом сезоне
сегодня, 02:20
Соболенко вышла в шестой полуфинал «Большого шлема» подряд
сегодня, 02:14
Australian Open. 1/4 финала. Соболенко разгромила Йович, Гауфф встретится со Свитолиной
сегодня, 02:12
Сегодня день рождения Марата Сафина
сегодня, 02:10
WTA проводит расследование в отношении тренера Стернс. Его обвиняют в неподобающих отношениях с теннисистками и агрессивном поведении
сегодня, 01:49
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото