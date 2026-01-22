Рыбакина выиграла 15-й из 16 последних матчей
Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open. Финалистка-2023 обыграла 77-ю ракетку мира Варвару Грачеву – 7:5, 6:2.
Казахстанка выиграла 15-й из 16 последних матчей. Единственное поражение она потерпела от Каролины Муховой в Брисбене.
Рыбакина четвертый раз вышла в третий круг Australian Open и теперь сыграет с Терезой Валентовой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
