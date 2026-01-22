Джокович о том, что он, Вавринка и Чилич вышли в третий круг Australian Open: «Без старца нема ударца😎💪»
Джокович о том, что он, Вавринка и Чилич вышли в 3-й круг AO: без стариков не то.
Четвертая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на победы ветеранов тура в пятый игровой день Australian Open.
Сам 38-летний Джокович обыграл Франческо Маэстрелли, 37-летний Марин Чилич – Дениса Шаповалова, а 40-летний Стэн Вавринка – Артура Хеа.
24-кратный чемпион «Больших шлемов» выложил в соцсети сербскую пословицу: «Без старца нема ударца😎💪». Ее на русский можно перевести как «Без стариков не то».
Как же я обожаю Стэна Вавринку – самого эстетичного теннисиста мира
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Джоковича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости