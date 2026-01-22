Синнер о победе над Даквортом: «Мне очень понравилось, как работал прием – он был на высоком уровне»

Синнер после выхода в третий круг Australian Open: сейчас я в хорошей форме.

Янник Синнер прокомментировал победу над Джеймсом Даквортом во втором круге Australian Open – 6:1, 6:4, 6:2.

Итальянец выиграл 16-й матч подряд в Мельбурне.

– Каждый матч здесь очень сложный, но я действительно рад пройти дальше. Сегодня мне очень понравилось, как работал прием – он был на высоком уровне. Подача тоже шла отлично. В целом доволен своей игрой.

Соперник прошел через множество операций, и здорово видеть, что он все еще соревнуется на топ-уровне. Желаю ему всего наилучшего в продолжении сезона.

И спасибо зрителям – знаю, что он австралиец, но вы болели справедливо.

– Мы знаем, что в межсезонье ты много работал над физикой, но первый официальный матч после долгого перерыва иногда проходит не так, как ожидаешь – тело реагирует иначе. Как ты себя чувствуешь на первом турнире после паузы? Все идеально или еще набираешь форму?

– Нет, сейчас я в хорошей форме. Все зависит от того, как проходят матчи и сколько времени провожу на корте – от этого уже на следующий день решаем, что делать в зале. Но я очень доволен. Знаю, сколько мы вложили работы. Тело и голова в полном порядке.

Первый турнир сезона для всех нас особенный. Лучше места для старта и не придумаешь. Этот турнир и этот корт для меня в последние годы особенные. Посмотрим, что принесет этот год, – сказал Синнер в интервью на корте.