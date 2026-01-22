Осака о холодном рукопожатии с Кырстей: «Кажется, это был ее последний Australian Open. Жаль, что она так разозлилась»

Осака прокомментировала холодное рукопожатие с Кырстей.

Наоми Осака высказалась о холодном рукопожатии с Сораной Кырстей после матча на Australian Open . Японка выиграла 6:3, 4:6, 6:2 и вышла в третий круг.

Румынка была недовольна тем, что Осака кричала «Камон» между ее первой и второй подачей. Она сказала об этом судье за ​​несколько геймов до окончания третьего сета.

– Сорана – очень непростая соперница, она хорошо боролась сегодня. Что тебе потребовалось, чтобы выиграть матч?

– Видимо, обилие криков «Камон», которые ее разозлили. Ну и ладно. Я старалась играть хорошо. Да, было немало невынужденных ошибок, но я выкладывалась по полной. Она отличный игрок. Кажется, это был ее последний Australian Open, поэтому… жаль, что она так разозлилась.

– Она жаловалась, что между первой и второй подачей слышала, как ты себя подбадриваешь. Это и стало главной проблемой?

– Думаю, да. Но она могла просто подойти и сказать: «Эй, извини, но ты мешаешь». Иногда эмоции перехлестывают, это понятно. В итоге она провела невероятный матч.

– Тем не менее в третьем сете тебе удалось взять все под контроль. Мы видели, как ты начала диктовать ритм и полностью перехватила инициативу, когда это было нужно.

– Да, в конце третьего сета пришлось сильно собраться. Когда удается взять игру в свои руки, все становится проще, – сказала Осака в интервью на корте.