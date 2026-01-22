Кырстя – Осаке: «Ты так давно играешь и до сих пор не знаешь, что такое фэйр-плей»

Кырстя осталась недовольна поведением Осаки во время их матча на Australian Open.

Наоми Осака и Сорана Кырстя холодно пожали друг другу руки после матча на Australian Open . Японка выиграла 6:3, 4:6, 6:2 и вышла в третий круг.

Румынка была недовольна тем, что Осака кричала «Камон» между ее первой и второй подачей. Она сказала об этом судье за ​​несколько геймов до окончания третьего сета.

После матча Кырстя вступила в перепалку с Осакой:

Осака: «Что это было?»

Кырстя: «Что? Это за то, что ты не знаешь, что такое фэйр-плей, подруга. Ты уже столько лет играешь, а до сих пор не понимаешь, что такое фэйр-плей».