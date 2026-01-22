Кырстя – Осаке: «Ты так давно играешь и до сих пор не знаешь, что такое фэйр-плей»
Кырстя осталась недовольна поведением Осаки во время их матча на Australian Open.
Наоми Осака и Сорана Кырстя холодно пожали друг другу руки после матча на Australian Open. Японка выиграла 6:3, 4:6, 6:2 и вышла в третий круг.
Румынка была недовольна тем, что Осака кричала «Камон» между ее первой и второй подачей. Она сказала об этом судье за несколько геймов до окончания третьего сета.
После матча Кырстя вступила в перепалку с Осакой:
Осака: «Что это было?»
Кырстя: «Что? Это за то, что ты не знаешь, что такое фэйр-плей, подруга. Ты уже столько лет играешь, а до сих пор не понимаешь, что такое фэйр-плей».
