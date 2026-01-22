Вторая ракетка мира Янник Синнер во втором круге Australian Open обыграл Джеймса Дакворта – 6:1, 6:4, 6:2.

Итальянец выиграл 16-й матч подряд в Мельбурне. Его баланс на этом турнире – 24:4.

В целом Синнер выиграл 17-й матч и 27-й сет подряд. Последнее поражение он потерпел в Шанхае, когда снялся с третьего круга против Тэллона Грикспора.

За два матча в Австралии он проиграл всего десять геймов.

В третьем круге двукратный чемпион поборется c дебютантом стадии Элиотом Спиццирри .