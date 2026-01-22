40-летний Вавринка после победы в самом длинном матче АО: «Возможно, возьму себе пива. Я заслужил»

Вавринка после выхода в 3-й круг Australian Open: всегда буду бороться.

40-летний Стэн Вавринка поделился эмоциями от выхода в третий круг Australian Open .

Он за 4 часа 33 минуты обыграл Артура Хеа со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(10-3). Это был самый длинный матч на этом Australian Open.

«Утомился. Как я уже говорил, это мой последний Australian Open – так что я стараюсь задержаться как можно дольше.

Болельщики придавали мне энергию. Я уже не такой молодой, так что мне нужны дополнительные силы. Матч был долгим. Я не знаю, как буду восстанавливаться.

Я всегда буду бороться, всегда оставлю на корте всего себя, всегда буду выкладываться.

(Болельщику) . По-моему, в начале матча ты уронил пиво. Может быть, я сейчас пойду и тоже себе возьму. Я заслужил», – сказал Вавринка в интервью на корте.

