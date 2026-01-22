Махач выиграл седьмой матч подряд

Томаш Махач во втором круге Australian Open обыграл 35-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса – 6:4, 3:6, 7:6(5), 7:6(5).

По ходу четвертого сета грек испытывал проблемы с коленом .

Чех выиграл седьмой матч подряд – на прошлой неделе он взял титул в Аделаиде.

Махач третий год подряд вышел в третий круг Australian Open . Он еще никогда не проходил дальше этой стадии.

За выход во вторую неделю 24-я ракетка мира поборется с пятым сеяным Лоренцо Музетти .