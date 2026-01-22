Вавринка провел 49-й в карьере пятисетовик на «Больших шлемах». Это рекорд Открытой эры
Вавринка побил рекорд Федерера по количеству пятисетовиков на ТБШ.
Стэн Вавринка обыграл Артура Хеа во втором круге Australian Open – 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(10-3).
Швейцарец провел 49-й в карьере пятисетовый матч на «Больших шлемах». Он обошел Роджера Федерера и стал рекордсменом Открытой эры.
Также в топ-5 по количеству пятисетовиков входят:
Новак Джокович (47);
Ллейтон Хьюитт (45);
Фернандо Вердаско (45).
Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. В 2026-м он завершит карьеру
