Вавринка провел 49-й в карьере пятисетовик на «Больших шлемах». Это рекорд Открытой эры

Вавринка побил рекорд Федерера по количеству пятисетовиков на ТБШ.

Стэн Вавринка обыграл Артура Хеа во втором круге Australian Open – 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(10-3).

Швейцарец провел 49-й в карьере пятисетовый матч на «Больших шлемах». Он обошел Роджера Федерера и стал рекордсменом Открытой эры.

Также в топ-5 по количеству пятисетовиков входят:

Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. В 2026-м он завершит карьеру