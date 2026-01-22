Вавринка одержал 26-ю победу на ТБШ в пятисетовых матчах. Это шестой показатель в Открытой эре

Вавринка выиграл 26-й пятисетовый матч в карьере на ТБШ.

Стэн Вавринка за 4 часа 33 минуты обыграл Артура Хеа во втором круге Australian Open – 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(10-3).

Вавринка провел 49-й пятисетовый матч на «Больших шлемах» и одержал 26-ю победу. По количеству побед он сравнялся с Ллейтоном Хьюиттом .

В Открытой эре больше пятисетовых побед на «Шлемах» только у Кеи Нисикори (27), Марина Чилича (28), Роджера Федерера (29), Пита Сампраса (29), Новака Джоковича (38).

Швейцарец впервые с US Open-2023 добрался до 1/16 финала «Шлема». В целом Вавринка вышел в третий круг «Шлема» 41-й раз, на Australian Open – 11-й.

За выход во вторую неделю чемпион-2014 сыграет с Тэйлором Фрицем или Витом Копршивой.

Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. В 2026-м он завершит карьеру