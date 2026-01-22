Чилич впервые с 2022-го вышел в третий круг Australian Open
Марин Чилич во втором круге Australian Open обыграл 23-ю ракетку мира Дениса Шаповалова – 6:4, 6:3, 6:2.
Хорват впервые с 2022-го вышел в третий круг в Мельбурне. Его лучший результат на Australian Open – финал-2018.
Чилич сравнялся с Гораном Иванишевичем по количеству побед в туре (599). Среди хорватов это лучший результат в истории.
Дальше 70-я ракетка мира сыграет с Каспером Руудом или Хауме Муньяром.
