Музетти о победе над Сонего: «Лоренцо – один из моих лучших друзей в туре. Абстрагироваться от этого на корте очень сложно»

Музетти о победе над Сонего: Лоренцо – один из моих лучших друзей в туре.

Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал победу над Лоренцо Сонего во втором круге Australian Open – 6:3, 6:3, 6:4.

– Лоренцо, играть против одного из лучших друзей в туре – это всегда непросто. Насколько ты доволен своей игрой и тем, что выиграл в трех сетах?

– Да, матч был эмоционально тяжелым – готовиться, играть и держать все в голове. Лоренцо – один из моих лучших друзей в туре, мы недавно вместе взяли титул в паре, у нас много хороших совместных воспоминаний. Абстрагироваться от этого на корте очень сложно. Но я очень рад и горд тем, что показал в сегодняшнем матче.

– Насколько комфортной получилась такая победа в трех сетах? Уже к концу первого сета Сонего выглядел уставшим, хватался за полотенце, а ты казался полностью расслабленным.

– В начале третьего сета я немного сбавил интенсивность, и он этим воспользовался. Но я быстро пришел в себя, нащупал ритм – особенно форхенд снова заработал. Это и стало ключом, чтобы перевернуть матч обратно в свою сторону.

– Лоренцо, ты говорил, что теперь на харде чувствуешь себя гораздо увереннее. Australian Open – единственный «Шлем», где ты пока не выходил во вторую неделю. Что изменилось?

– Да, точно. На Australian Open мои результаты хуже, чем на остальных «Шлемах». Но сейчас условия гораздо лучше подходят под мою игру. Я чувствую, что наконец-то вхожу в нужный ритм. И прямо сейчас это дает огромную уверенность, – сказал Музетти на пресс-конференции.