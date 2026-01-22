Швентек – единственная теннисистка, выходившая в третий круг каждого ТБШ в этом десятилетии

Швентек не проигрывает на ТБШ раньше третьего круга с US Open-2019.

Вторая ракетка мира Ига Швентек вышла в третий круг Australian Open . Она обыграла Мари Бузкову со счетом 6:2, 6:3.

Швентек 28-й раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Последний раз она проигрывала раньше третьего круга на US Open-2019.

Швентек – единственная теннисистка, выходившая как минимум в третий круг каждого турнира «Большого шлема» в этом десятилетии.

Дальше полька сыграет с Анной Калинской .