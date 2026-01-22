  • Спортс
  • Вашеро после выхода в третий круг Australian Open: «Если кто-то сомневался в моем уровне – пусть теперь смотрит результаты»
Вашеро после выхода в третий круг Australian Open: «Если кто-то сомневался в моем уровне – пусть теперь смотрит результаты»

Вашеро о выходе в третий круг AO: рад выигрывать как можно больше матчей.

31-я ракетка мира Валентин Вашеро поделился эмоциями от выхода в третий круг Australian Open. Он обыграл Ринки Хиджикату – 6:1, 6:3, 4:6, 6:2. 

27-летний чемпион «Мастерса» в Шанхае всего второй раз играет в основной сетке «Большого шлема» и впервые вышел в третий круг. 

– Вы стали первым монегаском, вышедшим в третий круг «Большого шлема». Что это значит лично для вас? 

– Это круто. Я сейчас пытаюсь быть первым во всем подряд (улыбается). Нет, правда – большая гордость за страну. Знаю, что дома за мной следят, многие не спали ночью. Рад, что смог подарить им победу. Конечно, в голове это где-то сидит, но я стараюсь не зацикливаться.

– После фантастического отрезка в Шанхае многие думали: «Это разовый успех». Насколько важно было доказать, что это не случайность?

– Да, наверняка многие так и думали – одна неделя, и все. Хотя потом в Париже я тоже хорошо сыграл, но все равно списывали на уверенность после большого успеха. Поэтому я просто рад выигрывать как можно больше матчей. Если кто-то сомневался в моем уровне – пусть теперь смотрит результаты. Я почти не читаю соцсети, не слежу за этим. Просто играю в теннис и стараюсь каждый турнир держать высокий уровень. Подведем итоги в конце сезона.

– У вас был отличный финиш прошлого года – Шанхай и Париж. Потом перерыв на межсезонье. Насколько важно было начать этот сезон уверенно, несмотря на двухмесячную паузу без матчей? 

– Это было важно. Поэтому я и сыграл на обоих турнирах перед Australian Open – в Брисбене и Аделаиде. Мне нужна была игровая практика, ведь я впервые оказался в такой ситуации. И мне сразу попались сильные ребята: Корда в Брисбене, Кецманович и Давидович-Фокина в Аделаиде. Они все стабильные игроки топ-50. Пришлось сразу поднимать уровень.

Были победы, были поражения, но все матчи получились достойными. И сейчас они помогают играть тут на максимуме, – сказал Вашеро на пресс-конференции.

Чудо в Шанхае: элитный титул взял игрок, не попадавший даже в квал

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
