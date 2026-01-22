0

Мэдисон Киз: «Мне нравится атмосфера раздевалки в нынешнем WTA-туре»

Действующая чемпионка Australian Open Мэдисон Киз назвала дружелюбными отношениями между игроками в WTA-туре.

– Одна из уникальных особенностей тенниса – вы делите раздевалку с людьми, против которых выходите играть. Ты к этому давно привыкла, но бывают ли неловкие моменты? До или после матча, или, скажем, когда заходишь в раздевалку, а кто-то сидит в слезах?

– Честно говоря, не могу вспомнить по-настоящему неловких ситуаций. Но, наверное, мне и сложно на это ответить, потому что я просто не знаю другой реальности. Я не могу представить раздевалку пустой или только своей.

Лично мне это даже нравится. Потому что, хотя ты и делишь пространство с соперницами, ты делишь его и с друзьями. Бывали моменты – и у меня, и у других игроков – когда случались очень тяжелые эмоциональные ситуации. И рядом всегда есть кто-то, кто может просто обнять и помочь пережить этот момент.

В других видах спорта поддержка тоже есть, но там это команда. У нас – индивидуальный спорт, и потому особенно ценно, что ощущение поддержки возникает сразу. Чувствую, что мы одно сообщество и изоляции нет.

– В целом существует мнение, что сейчас атмосфера в раздевалке женского тура более теплая, чем, скажем, 15 лет назад. Ты согласна с этим?

– Может быть (смеется).

– Тогда уточню. Бывали ли случаи, когда твой шкафчик оказывался рядом с соперницей, и тебе приходилось изо всех сил сдерживаться, чтобы не расплакаться?

– Да, такое было. Самый яркий пример – US Open-2016. Я боролась за попадание на итоговый и играла с Каролин Возняцки в четвертом круге. Я проиграла.

Если бы я выиграла тот матч, то все стало бы намного проще, но я не смогла. Я вернулась в раздевалку – она, естественно, радовалась победе, а я, наоборот, была безумно расстроена.

Меня накрыло ощущение давления: «Боже, теперь нужно выигрывать кучу матчей во время азиатской серии». Я оставила сумки – и тут же вышла обратно из раздевалки, просто чтобы побыть одной и пережить этот момент.

Вот это первое, что приходит в голову, если говорить о подобных ситуациях, – сказала Киз на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
