  • Джокович о том, что сын и дочь не приехали в Австралию: «У них есть более важные вещи – школа, домашние задания, свои занятия»
Джокович о том, что сын и дочь не приехали в Австралию: «У них есть более важные вещи – школа, домашние задания, свои занятия»

Джокович: в моей жизни нет и не было поддержки сильнее, чем от жены и детей.

Четвертая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Франческо Маэстрелли во втором круге Australian Open – 6:3, 6:2, 6:2.

– Новак, всегда непросто играть с соперником, о котором почти ничего не знаешь и которого раньше не видел. Ты известен как перфекционист, но со стороны все выглядело очень гладко. Какие ощущения были у тебя самого?

– Честно говоря, я действительно знал о нем немного – по сути, познакомился с его игрой только вчера, максимум несколько дней назад. В последнее время для меня это, кстати, происходит все чаще.

При этом я всех уважаю, никого никогда не недооцениваю. У него мощная подача, агрессивная игра. Да, пока не хватает опыта матчей на больших аренах, но потенциал очевиден. С таким арсеналом он вполне способен далеко продвинуться и высоко подняться в рейтинге. Я ему этого искренне желаю.

– Новак, у тебя здесь мощная поддержка. Но, кажется, твои главные болельщики сейчас не на трибунах. Тара и Стефан дома. Как они поддерживают тебя на расстоянии? Им разрешают вставать ночью, чтобы смотреть матчи?

– Нет, точно нет. Сейчас они спят. У них есть более важные вещи – школа, домашние задания, свои занятия.

Но если говорить серьезно, то в моей жизни нет и не было поддержки сильнее, чем от жены и детей – конечно, наряду с родителями и братьями. Когда я стал отцом, одной из моих главных мечт было, чтобы дети доросли до того возраста, когда они смогут понять, что происходит на корте и чем занимается их папа.

Мне очень повезло: за последние пять-шесть лет они видели некоторые из самых важных матчей в моей карьере. Это огромное счастье. Сейчас, конечно, все крутится вокруг их обязанностей и ритма жизни. Сын, например, хотел приехать – но, скажем честно, он готов на многое, лишь бы не идти в школу (улыбается). Это вполне понятно.

Без них здесь немного иначе, но я знаю: они всегда со мной – как минимум в сердце. И когда они рядом, то всегда заряжают невероятной энергией.

– И напоследок. Ты уже много лет приезжаешь в Мельбурн, и у тебя есть ритуал – ты обнимаешь дерево в Ботаническом саду. Ты сделал это в начале турнира? Ты же всегда делаешь это в начале?

– Да, конечно. Это мой самый старый друг в Мельбурне (улыбается). Он всегда был рядом – помогал залечивать раны, составлял компанию в моменты, когда мне не хотелось видеть никого другого.

Это очень красивая связь. Природа – мощный союзник, просто в нашей суматошной жизни мы часто об этом забываем. Мельбурн – потрясающий город, но мое самое любимое место здесь – именно Ботанический сад. Это один из лучших парков в центре города, которые я когда-либо видел.

Это бразильский фикус. Больше секретов раскрывать не буду – скажу лишь, что нашей дружбе уже больше 20 лет, – сказал Джокович в интервью на корте.

