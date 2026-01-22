Анисимова выиграла 14-й из 16 последних матчей на «Больших шлемах»

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова обыграла Катерину Синякову во втором круге Australian Open – 6:1, 6:4.

Американка выиграла 14-й из 16 последних матчей на турнирах «Большого шлема».

Анисимова 12-й раз вышла в третий круг «Большого шлема» и четвертый раз сделала это на Australian Open.

Дальше она сыграет с Пейтон Стернс .