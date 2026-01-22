  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Australian Open. Расписание 6-го дня. Медведев сыграет в 3:30 мск, Мирра Андреева и Рублев – последним запуском
Australian Open. Расписание 6-го дня. Медведев сыграет в 3:30 мск, Мирра Андреева и Рублев – последним запуском

Медведев, Рублев и Мирра Андреева сыграют в шестой день Australian Open.

Australian Open опубликовал расписание шестого игрового дня, 23 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 03:30 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Арина Соболенко (1) – Анастасия Потапова;

не раньше 05:30 мск – Карлос Алькарас (1) – Корентен Муте (32).

Вечер

Фрэнсис Тиафу (29) – Алекс де Минаур (6);

Елена Габриэла Рузе (Q) – Мирра Андреева (8).

На Арене Маргарет Корт план такой:

Утро

Даниил Медведев (11) – Фабиан Марожан;

не раньше 06:00 мск – Коко Гауфф (3) – Хейли Батист;

Вечер

Элина Свитолина (12) – Диана Шнайдер (23);

Александр Бублик (10) – Томас Мартин Этчеверри.

Андрей Рублев поборется с Франсиско Серундоло последним запуском на Kia Arena.

Последним запуском (не ранее 10:30 мск) на John Cain Arena Александр Зверев сыграет с Кэмероном Норри.

Полностью расписание здесь и здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
