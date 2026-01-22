Australian Open. Расписание 6-го дня. Медведев сыграет в 3:30 мск, Мирра Андреева и Рублев – последним запуском
Australian Open опубликовал расписание шестого игрового дня, 23 января.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На аренах Рода Лэйвера и Маргарет Корт утренняя сессия стартует в 03:30 мск, вечерняя – в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Арина Соболенко (1) – Анастасия Потапова;
не раньше 05:30 мск – Карлос Алькарас (1) – Корентен Муте (32).
Вечер
Фрэнсис Тиафу (29) – Алекс де Минаур (6);
Елена Габриэла Рузе (Q) – Мирра Андреева (8).
На Арене Маргарет Корт план такой:
Утро
Даниил Медведев (11) – Фабиан Марожан;
не раньше 06:00 мск – Коко Гауфф (3) – Хейли Батист;
Вечер
Элина Свитолина (12) – Диана Шнайдер (23);
Александр Бублик (10) – Томас Мартин Этчеверри.
Андрей Рублев поборется с Франсиско Серундоло последним запуском на Kia Arena.
Последним запуском (не ранее 10:30 мск) на John Cain Arena Александр Зверев сыграет с Кэмероном Норри.