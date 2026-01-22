Куинн впервые вышел в третий круг ТБШ на харде. На Australian Open он обыграл Грикспора и Хуркача

Куинн обыграл Хуркача и впервые вышел в третий круг ТБШ на харде.

Итан Куинн на дебютном Australian Open обыграл Хуберта Хуркача – 6:4, 7:6(5), 6:1.

21-летний американец впервые вышел в третий круг хардового «Большого шлема». Вообще на «Шлемах» Куинн добрался до 1/16 финала второй раз – ранее он играл на этой стадии на прошлогоднем «Ролан Гаррос ».

В первом круге в Мельбурне он обыграл Тэллона Грикспора – также в трех сетах. Теперь 80-я ракетка мира встретится с Якубом Меньшиком .