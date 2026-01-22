Джокович выиграл 101-й матч на Australian Open и восьмой раз подряд вышел в третий круг

Джокович выиграл 101-й матч на Australian Open и 8-й раз подряд вышел в 3-й круг.

Новак Джокович восьмой раз подряд вышел в третий круг Australian Open .

Серб обыграл Франческо Маэстрелли со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Джокович выиграл 101-й матч на Australian Open – его баланс 101:10. На «Ролан Гаррос » у него также 101 победа, на «Уимблдоне » – 102, на US Open – 95. Всего он одержал 399 побед на турнирах «Большого шлема».

Последний раз Джокович не проходил дальше второго круга в Мельбурне в 2017-м, когда его остановил Денис Истомин .

Кроме того, Джокович выиграл все 37 матчей на «Шлемах» против квалифаеров или лаки-лузеров. Это рекорд Открытой эры.

За выход во вторую неделю десятикратный чемпион сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом или Ибином У .